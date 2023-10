Matías Fernández disfruta su despedida del fútbol: “No tenía ganas de hacerlo, pero esto demuestra que la gente me tiene cariño”

Matías Fernández vivió este sábado su fiesta en el estadio Monumental, donde cerca de 40 mil personas llegaron para ser testigos de su partido de despedida del fútbol profesional.

En un juego entre amigos de Colo Colo (blancos) y amigos de Matías (rojos), el “14 de los blancos” anotó dos remates mediante lanzamiento penal para la victoria del conjunto rojo por 6-5, jornada en la que también tuvo la opción de compartir con sus hijos en cancha, quienes también anotaron.

Tras la ovación del Monumental, Matías Fernández conversó con ADN Deportes. “Agradezco el cariño de la gente, lo valoro de todo corazón. No tenía ganas de hacer una despedida, pero esto demuestra que la gente me tiene cariño”, comentó, valorando el respaldo que tuvo por su carrera en el “Cacique”.

“Colo Colo es mi vida, toda la vida he estado acá. Me despido con toda esta gente, feliz”, apuntó el ya exvolante, que minutos antes entregó un emotivo discurso al público en Pedreros.

“Quiero dar gracias a mi mujer, ha sido el pilar fundamental de mi carrera. Sin ella, me hubiese rendido. También a mis hijos, que siempre estuvieron dispuestos a cambiarse de país. A mi madre, fue el motor que me impulsó a seguir cuando me daba pena estar en Santiago”, remarcó, valorando el desarrollo de su carrera.

“Si bien me retiro del fútbol profesional, no me retiro del fútbol, que siempre será parte de mi vida. Me retiro con el gozo de haber corrido la buena batalla. Ahora seguiré corriendo la batalla espiritual”, concluyó.