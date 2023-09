Nicolás Jarry valora su triunfo sobre Matteo Arnaldi en Beijing: “Estoy muy contento con mi consistencia”

Nicolás Jarry (23°) valoró el triunfo que consiguió este sábado por la madrugada ante el italiano Matteo Arnaldi (48°), a quien derrotó por parciales de 6-7, 7-6 y 6-3 para acceder a los cuartos de final del ATP 500 de Beijing.

“Fue un partido muy batallado. Matteo está jugando muy bien, viene con mucha confianza y es un tremendo competidor. Tuve que subir mi nivel cada vez más y terminé jugando muy bien”, comentó la primera raqueta nacional tras el encuentro.

En esa línea, el tenista chileno destacó estar “muy contento con mi consistencia durante todo el partido, por como logré mantenerme tranquilo y seguir fiel al trabajo. Intento confiar mucho en todo lo que estamos trabajando con mi equipo”.

“Salió todo muy bien y estoy contento de estar en cuartos de final. Del próximo partido aún no sé, no he visto el cuadro y no sé contra quién juego. Ahora queda recuperar que llevo dos partidos seguidos, tengo un dobles, y voy a ir momento a momento”, sentenció.

Tras la victoria frente a Matteo Arnaldi, Nicolás Jarry deberá esperar rival para los cuartos de final del ATP 500 de Beijing, el cual saldrá del choque entre el alemán Alexander Zverev y el español Alejandro Davidovich Fokina.