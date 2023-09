Nicolás Jarry remonta ante Arnaldi para avanzar a cuartos de final en Beijing

Durante la madrugada de este sábado, Nicolás Jarry “caminó por la cornisa” ante el italiano Matteo Arnaldi, 48 del ranking ATP, con el cual debió bregar por casi 3 horas para imponerse en los octavos de final del ATP 500 de Beijing.

El partido no pudo comenzar mejor para el nacional en la cancha central del complejo que albergó en su momento la disputa del tenis en los Juegos Olímpicos 2008, pues quebró el saque del europeo en su primer turno de servicio, aprovechando las tres doble faltas que cometió.

Sin embargo, Matteo Arnaldi fue propiciando variados errores no forzados de Nicolás Jarry, lo que derivó en que pudiera recuperar la desventaja en el séptimo game, llevando el primer set al tie break, donde se impuso por un claro 7-4.

Ante la desventaja, el 22 del mundo mantuvo su propuesta de juego ofensiva y aunque logró nuevamente ponerse arriba en el marcador con un quiebre a favor en el séptimo juego del segundo set, el italiano recuperó el rompimiento en el game siguiente.

Arnaldi disappeared off the screen 🪄 #ChinaOpen pic.twitter.com/mlLnyzKzgw

Las complicaciones continuaron para Nicolás Jarry con su servicio, al extremo de remontar tres puntos de partido de quiebre en contra para ir nuevamente al desempate. Esta vez, el chileno fue más certero y se lo llevó por 7-4.

Para el set decisivo, quien se complicó en sus turnos de saque fue Matteo Arnaldi, al punto que el tenista nacional dispuso de chances para romperle en los tres primeros games de servicio de su rival en el parcial. Al quinto intento, logró concretar la diferencia a su favor, en el quinto juego, la cual supo administrar para cerrar el 6/3 con el que abrochó la remontada en el cemento asiático.

A sixth quarter-final of 2023 for Nicolas Jarry 👏

The No.1 Chilean rallies from triple match point down to defeat Arnaldi 6-7(4) 7-6(4) 6-3 in Beijing!#ChinaOpen pic.twitter.com/nY9KybYImC

— Tennis TV (@TennisTV) September 30, 2023