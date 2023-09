El espectacular punto con que Nicolás Jarry abrochó su victoria ante el 5 del mundo en China

Nicolás Jarry mostró un nivel fantástico en su juego para lograr el doble 6/4 con el cual pudo concretar la victoria sobre Stefanos Tsistipas por la primera ronda del ATP 500 de Beijing.

De hecho, todo lo hecho por la mejor raqueta nacional se puede sintetizar en el punto donde abrochó la victoria, con el agregado de que había desperdiciado dos puntos de partido con el saque del griego en el game anterior.

Al margen de aquello, Nicolás Jarry pudo concretar el triunfo en un intercambio de golpes donde Stefanos Tsitsipas fue incomodando paulatinamente al chileno, quien de todas formas logró acomodarse para seguir machacando con su derecho.

Sin embargo, fue con un contrapié con el revés el golpe que terminó por desestabilizar la resistencia de su rival, que apenas pudo seguir poniendo la pelota en juego, instancia en que el número 1 de Chile abrochó en la red su tercer triunfo ante el griego.

One of the best match points you’ll see all year! ⚡️@NicoJarry stuns number 4 seed Tsitsipas 6-4 6-4 for his second victory over the Greek in 2023!#ChinaOpen pic.twitter.com/K1QcZuQgAK

— Tennis TV (@TennisTV) September 29, 2023