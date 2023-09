Nicolás Jarry elimina a Stefanos Tsitsipas en la primera ronda del ATP 500 de Beijing

Durante la madrugada de este viernes en Chile, Nicolás Jarry mostró un altísimo nivel para vencer en dos sets al número 5 del mundo, el griego Stefanos Tsitsipas, en partido válido por la primera ronda del ATP 500 de Beijing, China.

El primer set se dio bastante parejo entre ambos jugadores, con el chileno firme ante los embates del europeo. Fue así, manteniendo una alta intensidad en sus tiros, sobre todo con el derecho, concretó un decisivo quiebre en el noveno juego, cuestión que le permitió sacar ventaja por 6/4.

Lejos de relajarse, Nicolás Jarry continuó exhibiendo la regularidad que ha marcado su exitosa temporada 2023, desesperando a un Stefanos Tsitsipas que reflejó toda su frustración en el quinto juego del segundo set, cuando estrelló su raqueta contra el piso al perder su servicio en un turno donde tuvo dos dobles faltas.

Tras ello, la mejor raqueta nacional mostró aplomo cuando en el séptimo juego levantó un punto de quiebre en contra, sosteniendo la ventaja para llevarse el partido con otro 6/4 tras 1 hora y 31 minutos de juego.

One of the best match points you’ll see all year! ⚡️@NicoJarry stuns number 4 seed Tsitsipas 6-4 6-4 for his second victory over the Greek in 2023!#ChinaOpen pic.twitter.com/K1QcZuQgAK

— Tennis TV (@TennisTV) September 29, 2023