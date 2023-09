“Al menos me haces reír”: Stan Wawrinka fustiga a Gerard Piqué por el formato de la Copa Davis

El cambio de formato de la Copa Davis con la disputa de las Finales sigue sin dejar indiferente al mundo del tenis y así lo expresó en sus redes sociales uno de los pesos pesados de la actividad, el suizo Stan Wawrinka.

Todo ante la escasa cantidad de público que llegó a Manchester, Inglaterra, para la serie en que su país enfrentó a Francia. “Gracias, Gerard Piqué”, escribió en su cuenta de Twitter, junto con un video en que se evidencia la poca convocatoria.

Ante la interpelación recibida, el exfutbolista defendió la gestión de su empresa, el grupo Kosmos, apuntando a los 113.268 espectadores que llegaron a las Finales de la Copa Davis el año pasado. “Puedes compararlo por ti mismo”, le respondió en Twitter.

Sin embargo, lejos de quedarse de brazos cruzados, Stan Wawrinka volvió a sacar sus mejores golpes para fustigar al futbolista, luego de haber perdido en singles y dobles ante Francia.

“Tras un mal día en el court, esto al menos me hizo reír. Sería genial entender que, si fue un éxito el año pasado, ¿por qué el acuerdo por 25 años se canceló tras sólo cinco?”, remarcó “Stan The Man”, sumándose a las voces críticas respecto a la falta de ambiente en el nuevo formato de Copa Davis.

After a bad day on court this at least made me laugh !

It would be great to understand more if it was such a success last year, why the 25 years deal stopped after 5 years …

— Stanislas Wawrinka (@stanwawrinka) September 12, 2023