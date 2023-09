Nicolás Jarry se ilusiona en Copa Davis tras el triunfo ante Suecia: “Empezar bien da energía, alienta y te hace soñar”

Nicolás Jarry conversó con Rodrigo Hernández, enviado especial de ADN Deportes en Bologna, tras mostrar un altísimo nivel ante Elías Ymer, al que venció en dos rápidos sets para darle la ventaja definitiva a Chile en la llave de Copa Davis ante Suecia.

“Estamos empezando con el pie derecho. Es un largo camino, pero empezar bien da energía, alienta y te hace soñar. Siempre es positivo. Contento por el 2-0″, apuntó el 22 del ranking ATP, quien explicitó lo feliz que se siente junto al plantel nacional.

“Estoy intentando disfrutar cada vez más, lo paso bien en la Davis. Es diferente a estar solo en el circuito. He intentado acomodarme lo mejor posible, no es una superficie a la que estoy acostumbrado. Trato de aprovechar cada minuto en la cancha para aprender algo nuevo y mejorar. Estoy contento de empezar con un partido así, me da mucha confianza”, remarcó un Nicolás Jarry que también disfruta en Italia de la compañía de su abuelo, Jaime Fillol.

“Tenerlo a él acompañando se hace más tranquilo, más especial. Me pone contento que esté acá y compartir con él solo, no tengo que repartirme”, aseguró el mejor jugador del equipo chileno de Copa Davis, que reconoció el apoyo de Nicolás Massú para permitirle llegar más tarde a la concentración en Bologna, considerando que fue hasta Santiago tras el US Open para pasar días con su segundo hijo recién nacido.

“Fueron días especiales. Le pedí a Nico un día más, sentía que lo necesitaba, le agradezco que me haya entendido. Lo aproveché al máximo. Juan es muy especial, se lo echa de menos, trato de hablar con él también todos los días”, concluyó un feliz Nicolás Jarry.