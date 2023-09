Nicolás Massú valora la preparación de Chile para la Copa Davis: “Se hizo lo humanamente posible para que nos vaya bien”

A un día para el debut de Chile por las Finales de la Copa Davis 2023, el capitán del equipo nacional, Nicolás Massú, se refirió a la preparación del plantel y evitó revelar qué jugadores comenzarán ante Suecia, el primer rival que enfrentarán.

“Sabemos que son partidos a tres días, tenemos hasta mañana para anunciar y haré la nominación cuando corresponda. Eso lo dejo en la privacidad del equipo, porque también hay mucho de estrategia”, indicó el extenista en conferencia de prensa.

Respecto a los entrenamientos en la ciudad de Bolonia, lugar donde jugarán el Grupo A contra Suecia, Italia y Canadá, el “Nico” mencionó que “estoy contento, porque fuimos los primeros en llegar y por las horas de entrenamiento y la intensidad. Hemos ocupado todas las horas y eso significa mucho para mí, veo las ganas que tienen”.

“Para mí el trabajo siempre da confianza, porque uno se siente con la tranquilidad de que hizo lo humanamente posible para que te vaya bien. Luego, ganes o pierdas, el resultado no se puede manejar, pero te quedas con la imagen de que diste todo”, agregó el ganador de dos oros olímpicos.

Por último, Nicolás Massú comentó las sensibles bajas que tienen los rivales de Chile. Italia no contará con Jannik Sinner (7° del mundo) y Matteo Berrettini (66°); Canadá no tendrá a Félix Auger-Aliassime (14°); y Suecia se quedó sin Mikael Ymer (84°).

“Independiente de las bajas, no son cosas que están en nuestra mano. Como capitán me ha tocado jugar con bajas en el equipo de Chile. Eso no es nuevo, los partidos hay que jugarlos y serán con tenistas que igual están en el circuito. Italia y Canadá tiene grandes jugadores pese a las bajas. Suecia por algo está acá”, completó.

