Impacto en el tenis: Mikael Ymer, número 1 de Suecia, se retira del profesionalismo a sus 24 años

Mikael Ymer, actual número 1 de Suecia, generó impacto en el mundo del tenis este viernes al anunciar que se retira de la actividad profesional a sus 24 años.

“He decidido retirarme del tenis profesional. ¡Gracias a todos por los increíbles recuerdos! ¡Qué viaje ha sido! Les deseo a todos mis antiguos compañeros lo mejor para seguir adelante en la competición. Dios es Grande siempre”, señaló el tenista sueco en sus redes sociales.

Quien hoy figura como 80° del mundo toma esta tajante decisión un mes después de ratificarse la sanción en su contra de 18 meses sin jugar por faltar a tres controles antidopaje.

El ex 50° del planeta (su mejor ranking histórico) recibió este duro castigo tras no informar de su paradero para los testeos de los días 22 de abril, 10 de agosto y 7 de noviembre de 2021.

La falta que cometió el sueco conlleva a una sanción máxima de dos años de suspensión, que era lo que pidió la Federación Internacional de Tenis (ITF), sin embargo, el caso llegó hasta el TAS, que resolvió reducir el castigo a 18 meses.

A raíz de esta sanción, Mikael Ymer quedó fuera de la nómina de Suecia para enfrentar a Chile, Canadá e Itala en las Finales de Copa Davis en septiembre. Ahora, el joven tenista le dice adiós al tenis, al menos, de manera profesional.

Hey guys I've decided to retire from professional Tennis. Thank you all for the amazing memories! What a ride it's been! I wish all my old colleagues well going forward in competition.

God is Great always

— Mikael Ymer (@MikaelYmer) August 25, 2023