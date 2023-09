No jugará contra Chile: Jannik Sinner, 6° del mundo, es baja en Italia para la Copa Davis

Italia perdió a su máxima figura, Jannik Sinner, a cinco días para las Finales de la Copa Davis 2023, en donde será rival de Chile. El actual 6° del mundo anunció este jueves que no podrá disputar el certamen por el desgaste que sufrió durante sus últimos tres torneos en Norteamérica: US Open y los Masters 1000 de Cincinnati y Canadá.

“Lamentablemente no tuve tiempo suficiente para recuperarme después de los torneos en América y no podré formar parte del equipo en Bolonia. Siempre es un honor jugar para nuestro país y estoy convencido de que pronto volveré a la selección”, señaló el número uno del tenis italiano mediante sus redes sociales.

El talentoso tenista de 22 años viene de perder una dura batalla de 4 horas y 40 minutos ante el alemán Alexander Zverev, por los octavos de final del US Open.

Además de Jannik Sinner, Italia podría perder a su tercera raqueta, Matteo Berrettini (36° del mundo), quien sufrió una escalofriante lesión en la segunda ronda del US Open hace algunos días, por lo cual su presencia en la Copa Davis aún sigue en duda.

Cabe resaltar que los italianos comparten el Grupo A con Chile, Canadá y Suecia. Los dos primeros avanzarán a los cuartos de final.

Sfortunatamente non ho avuto abbastanza tempo per recuperare dopo i tornei in America e purtroppo non potrò far parte della squadra a Bologna. E’ sempre un onore giocare per il nostro paese e sono convinto di tornare in nazionale al più presto.

— Jannik Sinner (@janniksin) September 7, 2023