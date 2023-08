La escalofriante lesión que borró al italiano Matteo Berrettini del US Open 2023

Este jueves será un día que difícilmente olvidará el italiano Matteo Berrettini, debido a que sufrió una escalofriante lesión en la segunda ronda del US Open.

Transcurría el segundo set cuando el tenista italiano tuvo dolorosa caída en el fondo de la cancha que encendió las alarmas entre los espectadores.

Con Rinderknech al servicio, Matteo intentó salvar una pelota profunda de su rival cuando pisó mal y su tobillo derecho se torció violentamente. Tras ello, se derrumbó sobre el cemento y manifestó su dolor, revolcándose en el suelo.

Solo segundos después, su rival también se preocupó y rápidamente acudió del otro lado de la cancha para ver si necesitaba asistencia. La jueza de silla también se movió con celeridad y llamó a los médicos.

Como era de esperarse, Berrettini no pudo continuar el partido tras la lesión y Rinderknech avanzó a la tercera fase por el retiro de su colega, que estaba en desventaja por 6-4 y 5-3.

