Alexander Zverev logró clasificarse la madrugada de este martes en Chile a los cuartos de final del US Open tras vencer, en el duelo más largo de la actual edición del torneo, al italiano Jannik Sinner.

Sin embargo, al margen del alto nivel de tenis que ambos jugadores mostraron durante las 4 horas y 41 minutos de batalla, un episodio en particular no pasó desapercibido en el Arthur Ashe Stadium.

En plena disputa del cuarto set, Alexander Zverev se disponía a servir en el quinto juego cuando, de la nada, se dirigió indignado hacia el juez de silla. Todo luego de escuchar a un espectador gritarle “Deutschland uber alles”, “Alemania sobre todo”, frase emblemática del nazismo.

La situación no pasó desapercibida para “Sascha”, que cuestionó la situación inmediatamente. “Acaba de decir la frase más famosa de Hitler en el mundo. Es inaceptable, es increíble”, remarcó, generando la indignación del árbitro que solicitó a seguridad del US Open identificar al fanático, que fue retirado de la cancha minutos más tarde.

Al margen de ello, Alexander Zverev logró no desenfocarse y se impuso a Jannik Sinner por parciales de 6/4, 3/6, 6/2, 4/6 y 6/3 para convertirse en el rival de Carlos Alcaraz, este miércoles, por los cuartos de final del último Grand Slam de la temporada.

