Ons Jabeur remonta ante Sabalenka para clasificar por segundo año seguido a la final de Wimbledon

La tunecina Ons Jabeur clasificó este jueves a la final de Wimbledon por segunda temporada consecutiva, luego de batir la resistencia de la bielorrusa Aryna Sabalenka.

En el court central del “césped sagrado”, la número 2 del mundo pegó primero al llevarse el tie break que le permitió ganar el primer set por 7/6, quedando a un parcial de desplazar a Iga Swiatek como la mejor tenista del ranking mundial.

Sin embargo, Ons Jabeur logró revertir la desventaja, que la tuvo 4/2 abajo en el segundo set, para vencer por 6/4 y 6/3 en los dos siguientes parciales, pudiendo llevarse el triunfo tras 2 horas y 20 minutos de juego.

ONS-TOPPABLE 🇹🇳 @Ons_Jabeur produces a stunning comeback against No.2 seed Aryna Sabalenka to reach the ladies’ final, 6-7(5), 6-4, 6-3 🙌 #Wimbledon pic.twitter.com/cFSnkIn55Y

El sábado, la tunecina buscará convertirse en la primera jugadora africana en ganar un título de Grand Slam, instancia en la que se medirá a la checa Marketa Vondrousova, 42 del ranking ATP.

Todo luego que sorprendió a la ucraniana Elina Svitolina por un doble 6/4 para llegar a su segunda definición por un major tras haber llegado a la final de Roland Garros en 2019.

Marketa Vondrousova is a #Wimbledon finalist 👏

The 24-year-old defeats Elina Svitolina 6-3, 6-3 to reach her second Grand Slam final pic.twitter.com/zcGBtItA0L

— Wimbledon (@Wimbledon) July 13, 2023