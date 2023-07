Mirra Andreeva, prodigio de 16 años, recibió la sanción más grande en lo que va de Wimbledon 2023

Mirra Andreeva, prodigio de 16 años que recientemente alcanzó los octavos de final de Wimbledon, cayendo en un disputado duelo ante la norteamericana Madison Keys, recibió el castigo económico más alto en lo que va de Wimbledon 2023.

La tenista lanzó su raqueta producto de la frustración tras perder un punto frente a la norteamericana y la jueza del cotejo no se la dejó pasar.

Mirra fue castigada con un punto que le significó un match point en contra, y a la postre, el partido.

Después de aquello, la joven tenista le negó el saludo a la umpire y su actitud fue viralizada.

“Ella es el árbitro y la que toma la decisión. Pero, sinceramente, no tenía ninguna intención de tirar la raqueta, me resbalé. Pensé que me caería hacia adelante. Tal vez sí parecía que tiré la raqueta. No sé porque no vi ningún video todavía. Pero para mí no tomó una decisión correcta, por eso no le quise dar la mano”, aseguró la deportista en rueda de prensa.

Finalmente, todo lo anterior le provocó una dura sanción económica, la más importante en lo que va de Wimbledon. Pese a sus excusas y explicaciones, Andreeva deberá pagar 8 mil euros, aunque de igual forma logró ganar mucho más y escalar hasta el puesto 64° del orbe.