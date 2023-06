Ex número 2 de la WTA anuncia su retiro del tenis por dolencias crónicas

El mundo del tenis femenino se sorprendió este martes con el anuncio desarrollado por la estonia Anett Kontaveit, que a través de sus redes sociales oficializó su retiro de la actividad profesional con apenas 27 años.

“Tras diversas visitas con doctores y consultas médicas con mi equipo, me han detectado una hernia discal lumbar en mi espalda que no me permite entrenar a gran escala competir de manera continua. Así es imposible continuar en el más alto nivel competitivo”, reconoció a través de su cuenta de Instagram.

Con seis títulos en su carrera, Anett Kontaveit llegó a la definición por el trofeo de las WTA Finals en 2021, donde cayó ante la española Garbiñe Muguruza. Llegó a ser la segunda mejor tenista en el escalafón planetario en agosto del año pasado, previo al US Open.

Sin embargo, los niveles de incomodidad le hicieron apenas jugar 7 torneos en el año y su última participación oficial será en Wimbledon. “El tenis me ha dado y enseñado mucho, estoy agradecida de eso. Ha sido importante para mí llevar la bandera de Estonia por todo el circuito y jugar ante mis fanáticos en todo el mundo”, concluyó.