Wimbledon oficializa el regreso al torneo de jugadores de Rusia y Bielorrusia

Tal como se planteó desde hace semanas atrás, finalmente los organizadores de Wimbledon se abrieron a la opción y permitirán que atletas tanto de Rusia como de Bielorrusia puedan disputar el tercer Grand Slam del año.

Oficialmente, los británicos pusieron fin al veto que, ante la guerra impulsada por Rusia ante Ucrania, llevó a que los tenistas de aquella nacionalidad no fueran habilitados a competir en el All England Club.

A través de un comunicado, Wimbledon planteó la rehabilitación de éstos, siempre y cuando cumplan algunas condiciones, prohibiendo cualquier tipo de expresión de apoyo a la guerra y el ingreso de aquel deportista que reciba financiamiento de empresas de Rusia o Bielorrusia.

“Esta fue una decisión increíblemente difícil, no fue tomada a la ligera o sin considerar a aquellos que pueden ser impactados por esta. No descartamos que esta medida pueda cambiar si la situación de la guerra cambia de acá al comienzo del torneo”, aseguró el jefe del All England Club, Ian Hewitt.

No sólo Wimbledon rehabilitará el ingreso de tenistas de Rusia y Bielorrusia, sino también los otros campeonatos sobre césped que tampoco los dejaron competir en 2022, como Queen’s, Eastbourne, Birmingham y Nottingham.