Nicolás Jarry y su inicio triunfal en la gira sobre césped: “Fui de menos a más”

Nicolás Jarry valoró su victoria sobre el francés Corentin Moutet para superar la primera ronda del ATP 500 de Halle, en Alemania.

“Fue un partido donde estuve muy sólido, traté de estar siempre muy concentrado con mi saque para no darle chances a mi rival”, aseguró, junto con destacar su regreso al césped luego de cuatro años.

“Fui de menos a más en mi primer partido sobre pasto después de varios años, pude dar un muy buen nivel“, explicó Nicolás Jarry en torno a la opción de haber vuelto a la superficie donde su último partido fue una derrota ante Andrea Seppi en Wimbledon 2019.

“Espero seguir mejorando, contento por tomar las oportunidades que tuve. Espero seguir teniendo partidos en esta superficie, que es muy especial”, comentó el 28 del mundo, que se preparará de cara al juego del miércoles, en que se medirá al 5 del mundo, el griego Stefanos Tsitsipas.

Stef Seals It 💌@steftsitsipas beats Barrere 6-7 6-4 7-6 for his first grass-court win of the season! 🌱#TWO23 pic.twitter.com/HvSdImCQyA

— Tennis TV (@TennisTV) June 19, 2023