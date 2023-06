Nicolás Jarry vence a un irritante Moutet para superar el debut en Halle

En el inicio de la gira sobre césped, Nicolás Jarry arrancó de la mejor manera luego de superar al francés Corentin Moutet, 79 del ranking ATP, en la primera ronda del ATP 500 de Halle.

Sobre la hierba germana, el encuentro se dio bastante parejo entre ambos tenistas, pero la mejor raqueta nacional se mostró bastante bien adaptado a la superficie. Todo en medio de las constantes quejas del galo, quien no dejó de cuestionar cobros del juez de línea.

Afortunadamente, Nicolás Jarry no se distrajo y en el octavo juego logró romper el saque de Corentin Moutet para llevarse el primer set por 6/3, incrementando las quejas del europeo.

Luego, el actual 28 del planeta salvó cuatro break points en contra en un extenso cuarto juego para posteriormente sacar la ventaja decisiva en el undécimo game, cerrando en cero su turno de saque con el que abrochó el 7/5 que le permitió llevarse el triunfo luego de 1 hora y 45 minutos.

Joy for Jarry 😁

He beats Moutet 6-3 7-5 to make the Round of 16 in Halle!

