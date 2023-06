Conflicto latente: otra vez una ucraniana le niega el saludo de mano a la bielorrusa Sabalenka en Roland Garros

La guerra de Rusia contra Ucrania ya se traspasó al tenis. Así ha quedado reflejado en este Roland Garros 2023, donde dos jugadoras ucranianas le han negado el saludo de mano a la bielorrusa Aryna Sabalenka.

El pasado domingo, la ucraniana Marta Kostyuk perdió ante Sabalenka en primera ronda y al final del partido evitó darle la mano a su rival, debido al conflicto bélico-político entre ambos países.

La misma imagen se repitió este martes por los cuartos de final. La bielorrusa nuevamente se cruzó con una ucraniana, esta vez, fue Elina Svitolina, quien cayó ante su rival y luego decidió no saludarla al término del encuentro y recibió las pifias del público.

“No sé qué estaba esperando Sabalenka, porque yo ya dije que no iba a dar la mano. Fue una provocación de ella. Los silbidos no me han sorprendido”, señaló Svitolina tras el cotejo, acusando que su oponente buscó el saludo para provocarla.

Por su parte, la bielorrusa Aryna Sabalenka rompió el silencio después de un par de días evitando las ruedas de prensa y se refirió al conflicto entre Rusia y Ucrania. “Ahora mismo también estoy en contra (de la guerra). No me interesa la política, soy una jugadora de tenis. Lamento no haber hecho prensa los últimos días, ahora me siento más segura porque nadie pone palabras que no he dicho en mi boca”, remarcó.

En medio de esta nueva polémica, la número 2 del mundo avanzó a la semifinal de Roland Garros y chocará contra la checa Karolina Muchova, 43° del ranking femenino.

Aryna Sabalenka gets the better of Elina Svitolina to advance to the French Open semi-finals! 📈

The two do not share a handshake at the net ❌#RolandGarros pic.twitter.com/OR0SLzLJwZ

— Eurosport (@eurosport) June 6, 2023