Tensión en Roland Garros: la ucraniana Kostyuk pierde y se niega a darle la mano a la bielorrusa Sabalenka

La tenista ucraniana Marta Kostyuk encendió la polémica este domingo en Roland Garros luego de caer en dos set por 6-3 y 6-2 ante la bielorrusa Aryna Sabalenka y negarse a darle la mano a su rival tras el encuentro, debido a la guerra entre ambos países europeos.

No es la primera vez que la jugadora de 20 años y originaria de Kiev se muestra crítica con la participación de jugadoras rusas y bielorrusas en el circuito. De hecho, ya se había negado a estrechar la mano hace unos meses ante la rusa Anastasia Potapova en el Masters 1000 de Miami.

En esta ocasión, su actitud le hizo ganarse los abucheos del público en el partido que abría el torneo en la pista central de París. “Perdonen, al principio creí que la bronca era por mí. Estaba un poco sorprendida pero luego sentí su apoyo, por lo que muchas gracias, es muy importante. Era un partido muy duro a nivel emocional”, expresó Sabalenka tras el encuentro.

“Intento no pensar en esas cosas negativas, al final no me incumbe. Si me odia, que así sea, no puedo hacer nada. Habrá siempre personas que me aprecien y otras que me detesten. Si ella me odia, no es algo recíproco”, agregó la bielorrusa.

Por su parte, Kostyuk, quien se ha traslado a vivir a Montecarlo por culpa del conflicto bélico, replicó a los dichos de Sabalenka. “Que diga con quién va. Yo nunca he dicho que la odie, pero evidentemente no la respeto. Han pasado 15 meses desde que empezó todo y ningún ruso o bielorruso se ha interesado por mi situación”, cerró.