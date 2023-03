La tenista ucraniana Marta Kostyuk (38° del ranking de la WTA) causó polémica en el Masters 1000 de Miami tras caer en dos set por 6-1 y 6-3 ante la rusa Anastasia Potapova y no darle la mano a su rival tras el encuentro, debido a la guerra entre los dos países europeos.

Desde que comenzó la guerra en Ucrania, Kostyuk se ha negado a estrechar la mano a tenistas rusas y bielorrusas. Ya lo había hecho con Victoria Azarenka y Varvara Gracheva.

Potapova también ha generado ruido en las últimas semanas. Mientras competía en Indian Wells, apareció con la camiseta del Spartak de Moscú, por lo que recibió una advertencia de la WTA y varias críticas.

Marta Kostyuk habló luego del encuentro y declaró que “hemos pedido una reunión con los dirigentes de nuestro circuito para hablar y la única respuesta que hemos obtenido es el silencio”.

Así también, recordó sus palabras tras vencer a la rusa Varvara Gracheva en su primer título de la WTA en Austin a principios de mes. En aquel momento sentenció: “Es obvio que hay tensión, no somos amigas, estamos en guerra ahora mismo. Puede que no salude a algunas jugadoras, pero nunca me acerqué a nadie, nunca hablé con nadie. Quizá sembré el odio solo con mi presencia”.

A great performance from Anastasia Potapova as she overcomes the tough test from the talented Marta Kostyuk, triumphing 6-1, 6-3!

She reaches the third round of the Miami Open for the first time in her career, where she will face home favourite Gauff.

[🎥: @WTA TV] pic.twitter.com/NTNlnTc0QK

— WTARussians (@WTArussians) March 24, 2023