Marcelo Ríos triunfa en exhibición ante Alex Corretja y anticipa su adiós a las canchas: “Todo tiene su fin”

Marcelo Ríos festejó una ajustada victoria este viernes en el duelo de exhibición ante el español Alex Corretja. El “Chino” se llevó el partido con parciales 7-6 (5), 3-6 y 10-7, tras una hora y 35 minutos ante su clásico rival, quienes mostraron un gran espectáculo.

Tras el encuentro disputado en el Gran Arena Monticello, el exnúmero uno del mundo, de 47 años, evitó decir que este fue su última vez jugando con público, a pesar de superar una cirugía de espalda, otra de cadera y enfrentar una nueva lesión lumbar.

“Creo que no es momento de decidir. Acabo de terminar. Ya no soy el mismo, me cuesta. No lo estoy disfrutando como antes, no estoy jugando como antes. He tenido demasiadas lesiones, cosas complicas durante mi vida. No sé si estoy dispuesto a seguir sacrificándome”, sostuvo Ríos.

“Hoy en día la prioridad mía es la familia, estoy tratando de hacer todo lo posible por jugar bien, pero es difícil. No estoy en condiciones físicas. Me cuesta entrenar. Di todo lo que pude en mi carrera, más que esto no puedo”, agregó.

En esa línea, Marcelo Ríos explicó que “antes del partido dije que podía ser mi última exhibición. Tuve una operación a la cadera hace poco y hace un par de semanas me pillaron otra lesión en la columna. Me ha costado bastante salir adelante, más que la exhibición, es entrenar, el día a día”.

“Todo tiene su fin, pero me costaría decir ahora que no jugaría más, no sé si sería responsable de mi parte. Me gustaría jugar mejor. Me gustaría poder retroceder un poco el tiempo, hacer las cosas mejor y hoy poder seguir jugando”, sentenció, además de agradecer el cariño recibido del público.