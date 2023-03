Marcelo Ríos analiza el buen momento de los tenistas chilenos: “Jarry es el que ha avanzado más, me ha impresionado mucho”

En la previa a su exhibición de este viernes contra su compañero de generación, el español Alex Corretja, Marcelo Ríos tuvo la opción de comentar su visión ante los buenos resultados que ha tenido el tenis chileno en las últimas semanas.

Al respecto, el “Chino” puso énfasis en lo hecho por Nicolás Jarry. “Me pone muy contento lo del Nico, volver y ya estar metido 50. Estuvo viviendo en Sarassota, muy cerca de mí, y lo pasó súper mal. Nunca hablamos del tema del dopaje, conversamos de cosas fuera de lo tenístico, pero le dolió. Es uno de los tipos más profesionales que he conocido en mi vida. Comenzar de cero no es fácil”, aseguró en el Gran Arena Monticello, donde también valoró lo hecho por Cristian Garin y Alejandro Tabilo en Indian Wells.

“Veo que Garin juega muy bien, tiene golpe para estar arriba, mentalmente le ha costado, tiene muchos altos y bajos. Que haya hecho cuarta ronda con Tabilo en Indian Wells es muy bueno. Tabilo me sorprendió ya desde la Copa Davis, es muy talentoso, pero también tiene sus altibajos. Todos tienen su forma. De los tres, veo que Jarry es el que ha avanzado más, me ha impresionado mucho“, remarcó un analítico Marcelo Ríos, quien los conoce a todos por haber trabajado con ellos en el equipo de Copa Davis.

Marcelo Ríos y su duro presente físico

Con 47 años, quien fue el mejor tenista del planeta en 1998 valoró la chance de jugar la exhibición postergada desde 2020 con Alex Corretja en el Gran Arena Monticello. “Estoy agradecido de volver a jugar. Espero disfrutar de jugar con Alex. Él se ve bastante bien, sólo que uno está hecho mierda por dentro (risas). Tuve que operarme a la cadera hace poco, algo que no pensé vivir a esta edad. Uno se ve bien, pero no tiene la misma velocidad que antes, pero todavía se puede jugar”, aseguró, junto con reconocer los problemas que arrastra.

“No me gustaría que fuera la última exhibición, pero tengo que escuchar a mi cuerpo. Hacerlo por hacerlo no vale la pena (…) Más que mostrar lo que se hizo en el momento que jugamos, la gracia es pasarlo bien, que el público disfrute y se anime a ver a dos tipos que estuvieron en los mejores rankings del mundo. Para mí siempre han sido un reto las exhibiciones, buscando llegar a buen nivel para que la gente se entretenga”, planteó quien aprovechó de bajarle el perfil al hecho de que hayan pasado 25 años desde que se consagró como número 1 del mundo.

“No vivo del día que fui número 1, han pasado muchas cosas después de eso. El tenis quedó en segundo plano, aunque cuando se acerca la fecha me hacen recordarlo. No es por decir que no haya importado, pero pasaron cosas más importantes en mi vida. El tenis fue una parte más corta de mi vida, ocho años que me permitieron lograr muchos objetivos, pero he tenido cosas más importantes y que celebro más que haber sido número 1″, concluyó.