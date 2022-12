Una buena noticia recibió este miércoles el tenista nacional Tomás Barrios, ya que logró entrar a la qualy del Abierto de Australia 2023 y podrá pelear por un cupo en el cuadro principal, tal como lo hizo en la edición 2022 del torneo.

El oriundo de Chillán, actual 250° del ranking, ingresó a esta fase clasificatoria debido a que el alemán Dominik Koepfer (199° ATP) se bajó del certamen, por ende, la lista se movió y el chileno resultó beneficiado.

En enero de este año el chillenajo también jugó la qualy del primer Grand Slam de la temporada. En aquella ocasión tuvo que vencer al francés Alexandre Muller, al argentino Thiago Tirante y al eslovaco Filip Horansky para meterse en el “main draw”.

Después de instalarse en el cuadro principal, el tenista criollo sufrió una amarga derrota en la primera ronda ante el japonés Taro Daniel.

Ahora, Tomás Barrios tendrá una nueva oportunidad en el Abierto de Australia 2023 y será el tercer chileno en la qualy, junto con Alejandro Tabilo y Nicolás Jarry.

Australian Open Qualifying update:

OUT: Koepfer

IN: Barrios Vera

Next: Milojevic

— Other List Updates (@OtherLists) December 28, 2022