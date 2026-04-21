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VIDEO. “Si esos papis lindos...”: el chascarro de Sinaka en “Fiebre de Baile” que encendió las redes

El lapsus del artista en pleno show acumula miles de reacciones.

Nelson Quiroz

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Un inesperado chascarro protagonizado por el cantante Sinaka se tomó las redes sociales tras su presentación en el programa Fiebre de Baile 2, donde el cantante abrió la jornada con una llamativa obertura que rápidamente se volvió viral.

El momento ocurrió cuando el artista interpretaba su éxito Aló, pero en pleno show cambió parte de la letra original al decir “si esos papis lindos bailan”, en lugar de “mamis”, generando sorpresa inmediata entre los televidentes y desatando una ola de reacciones en plataformas como Instagram y TikTok.

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El lapsus no pasó desapercibido y fue ampliamente compartido en clips que circularon durante horas.

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Las redes sociales reaccionaron con humor, comparando la puesta en escena con antiguos programas juveniles como Yingo y Mekano, mientras otros usuarios ironizaron sobre el error en la letra. Comentarios como “pensé que estaba viendo Yingo” o “volvió Yingo” se repitieron entre los seguidores, que convirtieron el momento en tendencia.

El propio Sinaka no quedó ajeno al revuelo y decidió sumarse a la conversación digital. A través de comentarios, el cantante reconoció el viral con humor, asegurando que “sabía que lo iban a hacer clip”, lo que terminó por consolidar el episodio como uno de los momentos más comentados del programa.

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