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“Se instaló el crimen organizado en la educación”: subsecretario Jouannet apunta a liceos emblemáticos por seguridad

El subsecretario de Seguridad advirtió que fenómenos delictuales operan al interior de establecimientos educacionales, apuntó a liceos emblemáticos como el Instituto Nacional y defendió las medidas del Gobierno para enfrentar el crimen organizado con cambios estructurales.

Cristóbal Álvarez

08 DE ABRIL 2026 / SANTIAGOFOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

08 DE ABRIL 2026 / SANTIAGO FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

Durante este martes, el subsecretario de Seguridad, Andrés Jouannet, abordó el avance del crimen organizado en el país y aseguró que este fenómeno también se ha extendido al sistema educativo, incluyendo liceos emblemáticos.

En conversación con Radio Duna, la autoridad sostuvo que “este gobierno tiene voluntades claras respecto de la lucha contra el crimen organizado, y así ha sido desde el primer día”, y detalló que la estrategia no se limitará a medidas operativas, sino que incluirá cambios estructurales para fortalecer la respuesta del Estado.

En ese contexto, afirmó que “no solamente vamos comprar vehículos, sino que una cuestión mucho más profunda de cuestiones estructurales que tienen que ver, por ejemplo, con lo que estamos viendo en la educación, donde se instaló el crimen organizado y la delincuencia”, apuntando directamente a la presencia de estas dinámicas en establecimientos escolares.

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Jouannet también se refirió a los denominados “overoles blancos”, señalando que “es una cuestión objetiva de crimen organizado, de delincuencia, en nuestros establecimientos educacionales, y no en cualquiera, en los mejores establecimientos educacionales del país, como el Instituto Nacional”.

Además, cuestionó la respuesta de los sectores políticos en años anteriores, indicando que “la clase política y la elite política miraba desde el frente, veía como esto se deterioraba, y como que se normalizó, y se victimizó, y finalmente se destruyó la educación”.

En la misma entrevista, el subsecretario abordó las críticas hacia la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, asegurando que el nivel de cuestionamientos actuales no tiene precedentes recientes. “Esa descalificación, esa crítica que se instala, no la había visto yo”, afirmó.

Finalmente, defendió el enfoque del Ejecutivo en materia de seguridad, señalando que “nosotros lo que estamos haciendo es justamente no improvisar, lo que estamos haciendo son políticas de fondo, de largo aliento, pensando en el futuro”, y recalcó que se trata de problemáticas heredadas que requieren soluciones sostenidas en el tiempo.

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