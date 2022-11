Novak Djokovic arrasa con Andrey Rublev y avanza a semifinales de las ATP Finals

El serbio Novak Djokovic volvió a dar muestras de suficiencia en el alto nivel del tenis al avanzar sin mayores inconvenientes a las semifinales de las ATP Finals tras derrotar a Andrey Rublev.

“Nole” dominó de principio a fin al ruso, sin darle chances de tener alguna opción de romperle el servicio y mostrando la potencia en los golpes que lo tiene entre los mejores jugadores en la historia de la disciplina, peleando aún aquel rótulo con Roger Federer y Rafael Nadal.

En apenas 69 minutos de acción en Turín, Novak Djokovic venció por un contundente 6/4 y 6/1 a Andrey Rublev para abrochar su undécima clasificación a las semifinales de las ATP Finals.

Picture perfect, from start to finish from @DjokerNole! 🔥#NittoATPFinals pic.twitter.com/Jl63yjTabJ

— Tennis TV (@TennisTV) November 16, 2022