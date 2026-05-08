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“Ruta de la Dulzura”: Corpóreos se toman las calles de Santiago por colecta nacional de Coaniquem

La campaña de voluntariado, iniciada el 6 de mayo con pecheras y alcancías en distintos puntos del país, concluirá este sábado 9.

Nicolás Lara Córdova

“Ruta de la Dulzura”: Corpóreos se toman las calles de Santiago por colecta nacional de Coaniquem

Las principales avenidas de Santiago vivieron este viernes 8 de mayo una jornada solidaria distinta, protagonizada por emblemáticos personajes corpóreos que salieron a incentivar la ayuda ciudadana.

Todo ocurre en el contexto de la Colecta Nacional de Coaniquem, instancia en la que un bus temático comenzó a recorrer diversos sectores de la capital llevando a queridos personajes infantiles y publicitarios para motivar las últimas donaciones de la campaña benéfica.

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Bajo el nombre de “Ruta de la Dulzura”, la actividad tiene como objetivo dar a conocer el trabajo que realiza la institución, dedicada a entregar tratamiento y rehabilitación gratuita a más de 8 mil menores y adolescentes con secuelas de quemaduras y otras lesiones cutáneas en distintos centros del país.

Entre las figuras presentes aparecen personajes recordados por varias generaciones, como la Familia Ambrosoli, Mono Costa, Breslerín, Cachupín, Entelín y Salcotín. También participa Santi, el gato símbolo de Coaniquem, quien encabeza las acciones de prevención impulsadas por la corporación.

La campaña solidaria, iniciada el 6 de mayo con voluntarios desplegados en distintos puntos utilizando alcancías y pecheras institucionales, concluirá este sábado 9 de mayo.

Como cierre de las actividades, la “Ruta de la Dulzura” finalizará en el sector Cero Grado de Quilicura, entre las 13:00 y 16:00 horas, con un evento abierto a las familias que incluirá música en vivo, espectáculos de mimos y zanquistas, dinámicas recreativas y la participación de todos los corpóreos invitados.

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