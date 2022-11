ATP Finals: el torneo que resolverá quién terminará como número 1 del mundo

El escenario que enfrenta el tenis masculino en el ocaso de 2022 es tan inusual como la temporada misma: tras la disputa de las ATP Finals, que arrancan este domingo, el número uno será un adolescente que podrá ser testigo de su logro desde el sillón de su casa, o un veterano que estuvo al borde del retiro.

Aunque también puede llegar a darse el inédito caso de que lo sea un tenista que no disputó ninguna final de Grand Slam en el año.

De momento, el que puede terminar como líder del ranking ATP es Carlos Alcaraz, pero no dependerá de él, ya que un desgarro abdominal le impide jugar. De esta manera, desde su casa en Murcia estará hinchando por Novak Djokovic, favorito en Turín, o cualquier otro que no amenace su reinado.

Las apuestas acompañan al campeón del US Open. Los otros dos aspirantes al uno, la tienen complicada. Rafael Nadal ya terminó cinco veces el año como uno del mundo, y hoy declara que ya no lucha por ese sitial, si no que para ser competitivo en los eventos que juegue: “Hace tiempo que luchaba para ser el uno y ya lo logre”. Para cerrar la temporada en lo más alto, debe ganar el título o bien llegar a la final sin derrotas en el round robin y no perderla contra Stefanos Tsitsipas.

Tsitsipas depende de sí mismo. Su constancia en 2022 lo sitúan en una posición especial. Es el tenista que más partidos ganó en el año (60), y a pesar de “sólo” haber alcanzado unas semifinales de Grand Slam, el griego terminará al tope del ránking si sale campeón invicto. Así, sería el único en la historia en acabar el año en lo más alto sin ser protagonista de finales grandes. El último uno a fin de temporada sin ganar majors fue John McEnroe en 1982. Ese año el estadounidense cayó en la final de Wimbledon.

¿Cómo es la agenda de las ATP Finals?

Será el Grupo Verde el encargado de iniciar las acciones este domingo. A las 10 de la mañana de Chile, el noruego Casper Ruud jugará ante el canadiense Félix Auger-Aliassime. Luego, a las 5 de la tarde, será el turno para el debut de Rafael Nadal ante el norteamericano Taylor Fritz, quien ingresó por el lesionado Carlos Alcaraz.

En tanto, el Grupo Rojo comenzará sus actividades el lunes 14. A las 10 de la mañana, será el choque de rusos entre Daniil Medvedev y Andrey Rublev. Luego, a las 5 de la tarde, el griego Stefanos Tsitsipas chocará ante el serbio Novak Djokovic.