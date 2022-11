Andrey Rublev se impone a Daniil Medvedev en el arranque del Grupo Rojo en las ATP Finals

En el inicio de la disputa del Grupo Rojo en las ATP Finals, en Turin, los rusos Andrey Rublev y Daniil Medvedev brindaron un espectáculo de alto nivel, donde el primero terminó dando la sorpresa tres 2 horas y 34 minutos de batalla.

Daniil Medvedev fue quien golpeó primero en su debut por el último torneo de la temporada, pues remontó una desventaja de 6-2 en el tie break del primer parcial contra Andrey Rublev para llevárselo por 9-7.

Sin embargo, el 7 del ranking ATP mostró carácter competitivo para vencer en el segundo set por 6/3 y forzar un desempate en el tercero, donde al quinto intento concretó el triunfo 9-7, completando su triunfo 50 del año.

