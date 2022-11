Rafael Nadal arranca su participación en las ATP Finals con una derrota ante Taylor Fritz

En el partido estelar para la primera jornada de las ATP Finals, en Turin, Rafael Nadal comenzó de la peor manera su participación en el campeonato que marca el cierre de la temporada 2022.

El español, que necesita ganar el trofeo o llegar a la final sin caer en la fase de grupos para recuperar el número 1 del ranking mundial, perdió una de las vías para culminar el año como el mejor tenista del año al caer ante el norteamericano Taylor Fritz.

Rafael Nadal brindó una dura batalla ante el estadounidense, 9 del mundo, quien se terminó llevando el primer set por 7/6 al vencer en el desempate por 7-3. Luego, el hispano pareció pagar el desgaste en la cancha dura y, con potentes golpes, su rival completó la sorpresa al ganar el segundo parcial por 6/1.

