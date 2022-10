Cristian Garin atraviesa un complejo momento en el circuito ATP. El tenista chileno acumula cinco derrotas en sus últimos seis partidos y está a menos de 60 puntos de abandonar el top 100 de la clasificación mundial.

Este martes, la segunda raqueta nacional cayó por 7-5 y 6-2 ante el kazajo Alexander Bublik y quedó eliminado en la primera ronda del ATP 250 de Florencia. Este era el segundo partido tras el regreso de Andrés Schneiter como su entrenador.

Tras su derrota en Italia, el nacido en Arica se alistaba para disputar las clasificatorias del ATP 250 de Estocolmo, pero durante esta jornada se vio beneficiado por la baja del español Bernabé Zapata Miralles. Con esto, la lista corrió y Cristian Garin ingresó directamente al cuadro principal del torneo en la capital sueca.

