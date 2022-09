Activista se prende fuego durante la disputa de la Laver Cup en Londres

En el arranque de la Laver Cup, torneo amistoso de tenis entre jugadores de Europa y del Resto del Mundo y que está marcado por ser el último evento como jugador de tenis profesional de Roger Federer, un hecho extradeportivo dio la vuelta al mundo.

Todo debido a una nueva acción de protesta que involucra al tenis, pero que esta vez tomó otro cariz. Esto luego que, en medio de una pausa del choque entre Diego Schwartzman y Stefanos Tsitsipas, un fanático ingresó a la cancha del Arena O2 de Londres.

No conforme con romper la seguridad, el manifestante prendió fuego en una zona de la cancha y terminó con algunas de las flamas quemándole su brazo por algunos segundos, lo que llevó a la seguridad de la Laver Cup para intervenir rápidamente y evacuarlo de la pista.

A man has set his arm on fire after invading the court at the Laver Cup on Roger Federer's last day as a professional tennis player. pic.twitter.com/g0LcBU8PeJ

— Sam Street (@samstreetwrites) September 23, 2022