Este jueves, Laver Cup confirmó los duelos que abrirán los fuegos en el primer día del torneo, el cual estará marcado por la presencia de Roger Federer, quien solo jugará el partido de dobles y luego se retirará oficialmente del tenis.

El histórico tenista suizo podría cumplir su sueño: retirarse al lado de Rafael Nadal. En la rueda de prensa de ayer miércoles, el helvético manifestó este deseo de tener al español como dupla. Hoy, la organización del evento ratificó al dúo Federer-Nadal.

Ambos ex número uno del mundo representarán al “Team Europa” y se enfrentarán contra la pareja compuesta por los estadounidenses Jack Sock y Frances Tiafoe, quienes defienden al “Team Resto del Mundo”.

En tanto, las llaves individuales que también se jugarán el primer día del torneo son: Casper Ruud vs Jack Sock, Stefanos Tsitsipas vs Diego Schwartzman y Andy Murray vs Álex de Miñaur.

Roger Federer le dirá adiós al tenis profesional en la Laver Cup 2022 este viernes 23 de septiembre. El cuadro de dobles arrancará tras el duelo entre Murray y de Miñaur, pactado para las 15:00 horas de Chile.