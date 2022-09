Preparador físico de Roger Federer y su participación en la Laver Cup: “Probablemente lo decida a último momento”

Roger Federer anunció su retiro del tenis profesional el pasado jueves 15 de septiembre. El suizo, aquejado por problemas crónicos en su rodilla derecha, decidió ponerle término a su exitosa carrera y fijó su despedida de la actividad para la Laver Cup 2022.

Sin embargo, los planes de “Su Majestad” podrían no cumplirse de acuerdo a lo presupuestado por él y su entorno. En conversación con el medio Blick, el preparador físico del suizo, Pierre Paganini, expuso que Federer analiza si participar -o no- en el torneo que se disputará en Londres.

“Probablemente lo decida a último momento. Está entrenando para tener la mayor cantidad de información posible sobre si es buena idea o no“, comentó el PF.

Paganini, quien ha acompañado a Federer durante 22 años de su carrera, comentó que el propio jugador es consciente de su complicada situación física. “Desde julio, cuando empezó a combinar los diferentes elementos del entrenamiento, ha tenido que hacer mayores esfuerzos para una intensidad relativamente baja“, reveló.

En cuanto a la determinación del suizo de despedirse del circuito ATP, el preparador físico reconoció estar de acuerdo. “No es mi lugar juzgar, pero si me pides mi valoración creo que es una decisión inteligente. No se trata solo de la rodilla. Roger ha jugado muchos partidos en su carrera y ha sometido su cuerpo a una tensión extrema“, manifestó.

“Ha tenido que hacer un esfuerzo increíble en los últimos años para competir a nivel mundial. Es un milagro, para mí, cómo le ha ido en los últimos cinco años. Por eso creo que esta decisión es sabia y también es un alivio para mí. No queremos que se vuelva a lesionar y luego tenga problemas físicos en el futuro. En el deporte de primer nivel tienes que ser capaz de decidir cuándo es demasiado“, cerró Pierre Paganini.

¿Cuándo comienza la Laver Cup 2022?

La quinta edición del torneo se disputará en Londres y Roger Federer es parte del equipo europeo, que este año reunirá por primera vez al Big Four, como se conoce al cuarteto conformado por el suizo, Rafael Nadal, Novak Djokovic y Andy Murray.

El certamen que contó con Nicolás Jarry como suplente en 2018 se realizará entre el 23 y el 25 de septiembre.