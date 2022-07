Laver Cup: Europa reúne a Novak Djokovic con Federer, Nadal y Murray

Este viernes, los organizadores de la Laver Cup anunciaron la inclusión del flamante campeón de Wimbledon, Novak Djokovic en la exhibición que reúne a los tenistas más destacados de Europa y Sudamérica.

La peculiaridad que marca el anuncio de “Nole” es que el elenco del Viejo Continente cumplirá un viejo anhelo de los amantes de la disciplina, pues reunirá en un mismo plantel al denominado “Big Four” que ha dominado los últimos 15 años de este deporte.

Así las cosas, el Team Europa tendrá a Novak Djokovic jugando con Roger Federer, Rafael Nadal y Andy Murray en un mismo plantel por primera vez. Todo de cara a la Laver Cup, que en su quinta edición se disputará en la arena O2 de Londres entre el 23 y 25 de septiembre.

The Big 4 are in for London. Djokovic will join Nadal, Murray and Federer as teammates to defend the Laver Cup on Team Europe at The O2. pic.twitter.com/VoMFTBLsM3

— Laver Cup (@LaverCup) July 22, 2022