Roger Federer abre la puerta al retiro del tenis: “Me encanta ganar, pero si ya no eres competitivo es mejor parar”

Roger Federer tiene proyectado su regreso a la actividad tenística para septiembre, cuando se dispute en Londres la Laver Cup. Sin embargo, en una entrevista publicada este martes, las dudas respecto a su futuro deportivo son amplias.

“El tenis es parte de mi vida, pero no toda mi identidad. Quiero ser y seguir siendo exitoso, poner toda mi energía en los negocios, aunque en ocasiones doy mucho más de lo que debería, pero esto también se puede llevar a cabo fuera del deporte”, comentó el suizo en una entrevista al medio neerlandés Algemeen Dagblad.

En dicha conversación, Roger Federer fue más allá en torno a las opciones de un regreso más permanente a las canchas tras la lesión de rodilla derecha que lo tiene fuera de los courts hace un año.

“Me encanta ganar pero, si ya no eres competitivo, entonces es mejor parar. No creo que necesite el tenis, soy feliz con las pequeñas cosas”, planteó “Su Majestad”, que tiene apuntado en su agenda el ATP 500 de Basilea, en octubre, como el campeonato que lo volverá a tener en actividad a nivel ATP.

Roger Federer y la vida fuera del tenis

Quien para muchos es el mejor tenista de la historia reflexionó ante el hecho de haber vuelto a Wimbledon este año, pero sólo a participar de homenajes por el centenario del Court Central. Hito que selló su salida del ranking ATP por primera vez desde 1999, pues el Grand Slam británico fue su último torneo en 2021.

“Fue una sensación muy extraña no jugar Wimbledon este año, verlo por televisión, pues soy una persona que estuvo desde hace muchos años allí”, apuntó el ex número 1 del mundo, quien estableció su reticencia a las largas giras a nivel ATP.

“El viaje del tenis a veces es excesivo, sobre todo si tienes que organizarlo con niños. Es bonito descansar ahora de todo eso, también para ellos, aunque echan de menos viajar”, explicó en vista de su próximo regreso a la actividad, aunque no se sabe si aquello se extenderá más allá de este año considerando que en agosto cumplirá 41 años.