Carlos Alcaraz le ganó una batalla de más de cuatro horas al estadounidense Frances Tiafoe y se instaló en la final del US Open, donde enfrentará al noruego Casper Ruud. El tenista español jugará su primera final de Grand Slam y la definición del título tendrá un condimento especial, ya que el ganador del trofeo se erigirá como el número 1 del ranking ATP.

En la previa del partido más importante de su carrera, el nacido en Murcia evidenció su confianza para consagrarse campeón en Flushing Meadows. “No le tengo miedo a este momento. Es algo para lo que me he preparado mental y físicamente, para poder vivir esto y estar peleando por grandes cosas”, manifestó tras vencer al verdugo de Rafael Nadal en el torneo.

El actual número 4 del mundo se refirió también a los grandes puntos que ha dejado en la actual edición del Abierto de Estados Unidos, los que le han significado un gran reconocimiento por parte de los fanáticos. “Nunca doy una bola por perdida, intento luchar cada punto hasta que haya dado doble bote. Esos puntos también me ayudan para venirme arriba, para sonreír y disfrutar el momento. Algunas veces hay que sacar un poco de magia”, expresó.

Además, el español abordó su récord positivo en partidos a cinco sets, con solo una derrota ante Matteo Berrettini en el último Australian Open. “Creo en mí mismo. En los momentos importantes es cuando doy mi mejor versión y esa es la clave por la que ha ganado ocho de nueve partidos a cinco sets que he jugado”,

Por último, Carlos Alcaraz se refirió a sus sensaciones respecto a su exitosa carrera a su corta edad, pero aseguró que aún goza de la juventud. “Me siento un chico de 19 años. Es verdad que he madurado muy pronto y eso es lo que te hace el tenis. En los torneos me siento más mayor, pero una vez en casa, con mis amigos y mi familia, soy un chico de 19 años”, cerró.

El duelo entre Carlos Alcaraz y Casper Ruud se jugará este domingo 11 de septiembre a partir de las 17:00 horas de Chile y podrás seguir los detalles del partido a través de todas las plataformas de ADN.