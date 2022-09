Casper Ruud se impone a Karen Khachanov en el US Open y llega a su segunda final de Grand Slam

El noruego Casper Ruud mantuvo el tranco que lo tiene como un candidato a ser el número 1 del mundo al clasificar a la final del US Open, el último Grand Slam de la temporada.

Quien es hoy el séptimo mejor jugador del ranking ATP y quinto cabeza de serie del campeonato en Nueva York debió superar la resistencia del ruso Karen Khachanov, 31 del escalafón planetario.

El primer set fue el más batallado, donde ambos jugadores se rompieron dos veces el servicio y llegaron al tie break, donde Casper Ruud se impuso por 7-5.

De ahí en más, el tenista de 23 años y subcampeón del ATP 250 de Santiago el 2020 arrasó con Karen Khachanov, con dos quiebres que le permitieron ganar el segundo parcial por 6/2. Sin embargo, el ruso logró estirar el encuentro venciendo en el tercer set por 7/5.

Salvo aquel bajón, el noruego retomó el tranco y concretó dos rompimientos con lo que selló un 6/2 para ganar la semifinal en 3 horas y 3 minutos. Con esto, clasificó a su segunda final de Grand Slam tras haber obtenido el subcampeonato este año en Roland Garros, tras caer ante Rafael Nadal.

Casper Ruud completes the road to the #USOpen final.

