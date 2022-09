La tenista local Jessica Pegula le dijo adiós al US Open este miércoles tras caer en cuartos de final ante la actual número uno del mundo, la polaca Iga Swiatek.

Luego del partido, la jugadora estadounidense se presentó en rueda de prensa para analizar la derrota y su desempeño en el último Grand Slam del año, sin embargo, de un momento a otro sorprendió a todos los presentes cuando se dispuso a beber cerveza antes de contestar una pregunta.

Desde la mesa de la conferencia, Pegula sacó una lata de Heineken y bebió un par de sorbos hasta que la periodista se refirió a aquella inesperada situación.

La octava del ranking mundial explicó que tomó cerveza con el fin de facilitar su orina para el control de doping después de atender a la prensa, pero también aseguró que esta bebida alcohólica le sirve para aliviar la derrota, lo que generó risas.

“Estoy tratando de orinar para el control de dopaje… Y además ayuda a sobrellevar la derrota”, señaló Jessica Pegula entre sonrisas.

.@JLPegula is all of us after a hard day's work 😂🍺 pic.twitter.com/VhnC5hQTLT

— US Open Tennis (@usopen) September 8, 2022