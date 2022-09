¿El partido del año? Los mejores puntos de la épica victoria de Alcaraz sobre Sinner en el US Open

En el que muchos ya postulan como el mejor encuentro de la temporada tenística, Carlos Alcaraz se impuso a Jannik Sinner en batallados cinco sets para avanzar a las semifinales del US Open por primera vez en su carrera.

El hispano arrancó marcando supremacía con tres quiebres que le permitieron ganar el set inicial por 6/3, aunque el itálico respondió quedando 5/3 arriba en el segundo parcial.

This rally was WILD 😳 #USOpen pic.twitter.com/CEiu5Xa15w

Sin embargo, Carlos Alcaraz dio lucha y tuvo cuatro puntos de set, pero Jannik Sinner llegó al tie break, instancia donde el candidato al número 1 del mundo tuvo otra pelota de parcial pero fue el italiano quien se llevó el desempate por 9-7.

ESTE CHICO NO ES DE ESTE PLANETA

El oriundo de Murcia estuvo quiebre arriba en el tercer set y sirvió arriba 6/5, pero el nacido en la frontera con Austria forzó un nuevo tie break, donde le pasó por arriba con un claro 7-0.

LO QUE ESTÁ HACIENDO SINNER NO TIENE NOMBRE 😍👏

Fundido por la ventaja desperdiciada, Carlos Alcaraz sufrió el quiebre de servicio en el primer game del cuarto set. El tercer cabeza de serie del US Open pareció estar ya fuera al no defender un rompimiento en el sexto juego y salvó un punto de partido en contra en el décimo juego para ganar por 7/5 y mandar el encuentro a un quinto parcial.

— US Open Tennis (@usopen) September 8, 2022

A 🔥 L 🔥 C 🔥 A 🔥 R 🔥 A 🔥 Z pic.twitter.com/UuqybHUULy

En el parcial definitivo, Jannik Sinner pegó primero en los rompimientos, pero Carlos Alcaraz lo emparejó en el game siguiente para en el octavo juego lograr otro quiebre que pudo administrar para vencer por 6/3 luego de 5 horas y 15 minutos, el segundo encuentro más largo en toda la historia del torneo.

Un-believable.@carlosalcaraz we have no words. pic.twitter.com/3fflDLRiUb

— US Open Tennis (@usopen) September 8, 2022