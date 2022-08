Rafael Nadal hizo su estreno en el US Open 2022 con un triunfo ante el australiano Rinky Hijikata. Luego del partido, el tenista español fue sorprendido con una pregunta que dejó tenso el ambiente en la conferencia de prensa.

Un periodista le consultó a “Rafa” por qué recibe un trato especial de los árbitros, todo esto en relación con lo que dijo el exjugador John McEnroe, quien acusó que Nadal incumple la regla de los 25 segundos para ejecutar su saque y los jueces le permiten esto.

El ex número uno del mundo quedó descolocado con esta acusación y respondió: “¿Es una broma? He recibido muchas advertencias en mi carrera. Nunca por romper una raqueta o hacer una escena en la cancha, pero sí por el tiempo del saque”.

Luego, el actual número tres del ranking explicó por qué se demora en sacar: “El problema es que sudo muchísimo y en condiciones húmedas como las de hoy, eso es aún peor”.

“Desde hace un par de años los alcanzapelotas no te pueden dar la toalla, por lo que debo desplazarme hasta un sector más alejado para tomarlas. Eso hace que se vaya mucho tiempo y no voy tantas veces como necesitaría”, agregó.

La situación no quedó ahí, puesto que el periodista volvió a emplazar a Rafael Nadal y señaló: “Es decir, que el hecho de que sudes mucho, ¿hace que haya diferentes reglas para ti?”.

Al respecto, “Rafa” recalcó que “yo nunca dije eso, yo sigo las reglas, y si me paso de los 25 segundos me ponen una sanción. Y si no es así, mira el reloj. No sé qué estás buscando”.

Por último, el español tuvo palabras para John McEnroe, quien generó la acusación en su contra. “No creo que esté recibiendo un trato especial para nada. No sé por qué John está diciendo eso en la TV. Tendré una conversación con él más tarde”, concluyó.