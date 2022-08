Se enciende la ilusión: Djokovic podría jugar US Open tras nueva normativa en Estados Unidos

En las últimas semanas, el tenista Novak Djokovic y su entorno se han mostrado pesimistas ante la posibilidad de que el serbio dispute el US Open 2022, esto debido a que el jugador no está vacunado contra el covid-19 y por lo tanto no estaba permitida su entrada a Estados Unidos.

Sin embargo, un nuevo anuncio desde el país norteamericano encendió la ilusión de “Nole”. El Centro de Control de Enfermedades del Gobierno estadounidense informó que, a partir de ahora, las personas vacunadas y no vacunadas contra el coronavirus tendrán los mismos derechos, es decir, no serán tratados de manera diferente.

Con este cambio de normativa, al ex número uno del mundo se le abre la puerta para arribar a Estados Unidos y decir presente en el ultimo Grand Slam de la temporada.

De momento, Novak Djokovic continúa entrenando con normalidad a la espera de que la organización del US Open confirme su participación.

Consignar que el certamen había confirmado al serbio dentro de la lista de entrada, no obstante, también aseguraron que respetarán la “posición del gobierno de Estados Unidos con respecto a los viajes al país para ciudadanos no estadounidenses no vacunados”.

The US Centre for Disease Control has now basically admitted that the unvaccinated are no different in regards to spread, to those who have had the Vaccines.

It now makes America’s border controls look ridiculous & unnecessary. pic.twitter.com/pZhmODLXvX

— Adam Brooks 🇬🇧 (@EssexPR) August 11, 2022