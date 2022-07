El mundo del tenis se prepara para una nueva edición del US Open, el último Grand Slam de la temporada 2022. Este miércoles, la organización del certamen publicó la lista de entrada con los tenistas participantes, en la cual destaca la presencia de chilenos.

Los jugadores nacionales Alejandro Tabilo y Cristián Garín (número uno y dos de Chile respectivamente) están inscritos dentro del listado de 101 jugadores masculinos para disputar el evento estadounidense.

Además, en la lista aparecen los candidatos más fuertes para quedarse con el título: Daniil Medvedev, Alexander Zverev, Rafael Nadal, Stefanos Tsitsipas, Casper Ruud, Carlos Alcaraz y Novak Djokovic, entre otras figuras.

La gran incógnita es la presencia de “Nole”. Al no estar vacunado contra el covid-19, la participación del serbio peligra debido a las reglas sanitarias para ingresar a territorio estadounidense.

De hecho, el propio certamen abarcó ese punto. “US Open no tiene un mandato de vacunación para los jugadores, pero respetará la posición del gobierno de Estados Unidos con respecto a los viajes al país para ciudadanos no estadounidenses no vacunados”, se indicó mediante un comunicado.

El cuadro principal del US Open 2022 se llevará a cabo entre el lunes 29 de agosto y al domingo 11 de septiembre.