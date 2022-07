Novak Djokovic consiguió su séptimo título en Wimbledon. En el Grand Slam que estuvo marcado por el veto a tenistas rusos y bielorrusos, el serbio derrotó a Nick Kyrgios por 4-6, 6-3, 6-4 y 7-6 (3), con lo que se adjudicó su cuarto trofeo consecutivo en la Catedral.

“Nole” arrancó el enfrentamiento con su saque y la paridad se mantuvo hasta el 2-2. Cuando el serbio completaba su tercer turno de servicio, el australiano tuvo dos oportunidades para el primer quiebre del partido. El exnúmero uno del mundo logró salvar la primera opción, pero una doble falta selló el rompimiento de Kyrgios, quien logró mantener su saque y ganó el parcial por 6-4.

En la segunda manga, Djokovic consiguió un quiebre cuando el oceánico servía 2-1 y logró equiparar el marcador tras quedarse con el set por 6-3.

Empatados en sets, el tercer parcial se asimiló al comienzo del partido debido a que ninguno de los jugadores conseguía marcar una gran diferencia. La igualdad se mantuvo hasta el 4-4, con saque para el australiano. El verdugo de Cristian Garin en los cuartos de final de Wimbledon desaprovechó un 40-0 y el serbio logró tomar la delantera para ganar la manga por 6-4.

Nick Kyrgios ya no tenía margen. Pese a arrancar la final en ventaja, el serbio estaba 2-1 en sets y se encaminaba a ganar su séptimo título en la Catedral. La definición del parcial se mantuvo equiparada hasta el tie break, instancia en la que el australiano perdió el control de su juego y “Nole” no titubeó para quedarse con el trofeo.

El desempate inició con una doble falta del 40º del ranking ATP, quien de todos modos recuperó el mini break tras un error no forzado del balcánico. Sin embargo, Djokovic mantuvo la concentración y logró tomar una ventaja de 6-1, que le entregó cinco oportunidades para ganar el campeonato. En su tercer intento, el tenista de 35 años selló su victoria y coronó su gran actuación en el All England Lawn Tennis Club.

Con este título, el nacido en Belgrado llegó a 21 títulos de Grand Slam y le pisa los talones a Rafael Nadal, quien lidera la tabla de más ganadores de majors con 22 trofeos.

