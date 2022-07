Rafael Nadal y su triste adiós a Wimbledon por lesión: “No quiero salir a la pista y ver que no soy competitivo”

Rafael Nadal anunció su retiro de Wimbledon debido a una lesión en la zona abdominal. El tenista español le dijo adiós al Gran Slam británico justo en la previa de su suelo contra Nick Kyrgios por las semifinales.

En rueda de prensa, “Rafa” dejó claro que prioriza su estado físico para evitar que empeore la situación. “Por respeto a mí mismo, no quiero salir a la pista y ver que no soy lo suficientemente competitivo. Todos saben el esfuerzo que he hecho para estar aquí. No puedo arriesgarme hasta ese punto y tener que estar tres meses fuera de competición”, señaló.

“Aunque he intentado durante toda mi carrera seguir en circunstancias difíciles, es obvio que si sigo la lesión empeorará. Me siento triste por tener que decir esto”, expresó el actual 4° del ranking.

El ex número del mundo reconoció que no iba a ser capaz de “ganar dos partidos en estas circunstancias. No es solo que no pueda sacar a la misma velocidad, es que no soy capaz de hacer un movimiento normal con el servicio”.

En cuanto a su lesión, Rafael Nadal comentó que “he tenido esta sensación en el abdominal durante toda esta semana. Voy a necesitar tres o cuatro semanas, algo normal para este tipo de lesiones. Espero que esto me permita volver a un calendario normal, al calendario que tengo en mente”.

“La felicidad es lo más importante en la vida, por encima de cualquier título. Una lesión como esta es mucho más sencillo de aceptar y enfrentar que la del pie”, concluyó el español, quien se retira de Wimbledon y no podrá luchar por su opción de ganar el tercer Grand Slam del año, tras salir campeón en Australian Open y Roland Garros.