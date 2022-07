No habrá Grand Slam 23 en Wimbledon: Rafael Nadal se retira del torneo y Nick Kyrgios avanza a la final

En la previa a las semifinales de Wimbledon a nivel masculino que estaban programadas para este viernes, Rafael Nadal dijo basta a nivel físico y anunció su retiro luego de la sufrida clasificación a semifinales tras vencer en cinco sets a Taylor Fritz.

Según consigna El País de España, quien ya había ganado el Abierto de Australia y Roland Garros este año no pudo mantener el tranco que lo tiene de momento como el máximo ganador de Grand Slams en la historia.

La lesión en la zona abdominal que presentó Rafael Nadal llevó a que hoy jueves se realizara exámenes médicos en Wimbledon, los que constataron la rotura de 7 milímetros que presenta en uno de los músculos del abdomen, a partir de lo que informó Marca hace algunas horas.

Pese a ello y a la voluntad que había expresado de jugar igual el viernes, la molestia le impide competir al 100% y optó por resguardarse de cara a la gira norteamericana sobre cemento que tiene como foco final el US Open.

We're sad to see it end this way, @RafaelNadal

Thank you for another year of unforgettable moments at The Championships#Wimbledon pic.twitter.com/XadiEVxaWF

— Wimbledon (@Wimbledon) July 7, 2022