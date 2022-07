Su padre pidió que se retirara: Rafael Nadal supera lesión abdominal y vence a Taylor Fritz para llegar a semifinales de Wimbledon

Rafael Nadal tuvo una tortuosa jornada de miércoles en Wimbledon, donde tuvo que superar la gran resistencia que le opuso su rival, el norteamericano Taylor Fritz, y también sus propios problemas físicos.

Quien lo eliminó del Masters 1000 de Indian Wells demostró un gran rendimiento en el césped del tercer Grand Slam de la temporada y llegó a estar en ventaja de 2 sets a 1 al imponerse parcialmente por 6/3, 5/7 y 6/3.

Sin embargo, cuando Rafael Nadal emprendió la batalla por remontar el marcador ante Taylor Fritz en el cuarto set, el hispano evidenció molestias a nivel abdominal que llevaron incluso a que su padre, Sebastián Nadal, le hiciera señas para que se retirara del torneo.

Sebastian Nadal telling his son Rafael to quit? #Wimbledon #Nadal pic.twitter.com/L0LiJQQttY

Sin embargo, lejos de dejar al margen su lucha por seguir ampliando su registro de títulos de Grand Slam, se impuso en el cuarto parcial por 7/5 y llegó hasta el super tie break en el quinto set, donde venció por 10-4 y completar su victoria en 4 horas y 20 minutos de partido.

Just @RafaelNadal things 😤

The champion comes back to defeat Taylor Fritz in a five-set epic, 3-6, 7-5, 3-6, 7-5, 7-6(4)#Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/G7Luqy8lSH

— Wimbledon (@Wimbledon) July 6, 2022