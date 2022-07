Novak Djokovic se impone a Cameron Norrie y es el rival de Nick Kyrgios en la final de Wimbledon

Tras el retiro de Rafael Nadal de las semifinales de Wimbledon, sólo quedaba por zanjar este viernes quién sería el otro finalista del tercer Grand Slam del año, cupo que finalmente obtuvo el serbio Novak Djokovic.

Pese a la resistencia que le brindó el local Cameron Norrie, es el ex número 1 del mundo el que logró resolver el desafío que le planteó junto con el aliento del público, que esperaba ver a uno de los suyos en la final del campeonato sobre césped.

De hecho, Cameron Norrie alcanzó a amagar el invicto de 26 partidos seguidos sin perder en Wimbledon con el que Novak Djokovic llegaba a este encuentro pues se llevó el primer set por un claro 6/2 a su favor.

Sin embargo, el serbio logró romper en el octavo juego del segundo set para vencer por 6/3. De ahí en más, expuso toda su jerarquía para llevarse los otros dos parciales a su favor por 6/2 y 6/4 y así mantener su ilusión en ganar su primer Grand Slam del año tras dos horas y 35 minutos de encuentro.

One step away from a fourth consecutive Wimbledon title.@DjokerNole defeats Cameron Norrie 2-6, 6-3, 6-2, 6-4 to reach his eighth final at The Championships#Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/wVXnsfKrIN

— Wimbledon (@Wimbledon) July 8, 2022