Novak Djokovic remonta ante Jannik Sinner y ahora irá por Cameron Norrie en las semifinales de Wimbledon

Novak Djokovic vivió este martes un susto grande en su lucha por ganar el título de Wimbledon ante la dura resistencia que le opuso el italiano Jannik Sinner.

El joven europeo mostró personalidad en el Court Central y se impuso en los dos primeros sets por 7/5 y 6/2. Sin embargo, el ex número 1 del mundo volvió por sus fueros para remontar el encuentro al vencer en los siguientes tres parciales por 6/3, 6/3 y 6/2.

Así, tras 3 horas y 39 minutos de acción, Novak Djokovic estiró su invicto a 26 triunfos seguidos en Wimbledon, lo cual le permite alcanzar la semifinal en el césped británico por undécima vez en su carrera.

Comeback complete 👑 @DjokerNole is a Wimbledon semi-finalist for the 11th time, sealing a sublime 5-7, 2-6, 6-3, 6-3, 6-2 victory against Jannik Sinner #Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/xdkN5os2H2

Ahora, el serbio seguramente tendrá al público en contra el viernes, pues en busca de la final en Inglaterra deberá medirse ante el mayor crédito local, 12 del ranking ATP.

El británico libró una dura pelea contra el belga David Goffin, que llegó a estar en ventaja de dos sets a uno pero que no pudo superar a Cameron Norrie, que terminó por vencer luego de 3 horas y 31 minutos de juego por parciales de 3/6, 7/5, 2/6, 6/3 y 7/5.

Welcome to the semi-finals, @cam_norrie! 🇬🇧

The Brit is into the final four of a Grand Slam for the first time, beating David Goffin 3-6, 7-5, 2-6, 6-3, 7-5#Wimbledon pic.twitter.com/fPM33dGOB9

— Wimbledon (@Wimbledon) July 5, 2022